Un clásico de Esquel: La Roana festeja sus 14 años

La talabartería “La Roana”, un clásico de Esquel, se prepara para celebrar su 14° aniversario el próximo 30 de mayo. Su dueño, Gustavo Baracat, valoró el camino recorrido y el vínculo construido con la comunidad a lo largo de los años.

“Ahora estamos próximos a cumplir 14 años, el 30 de mayo. Y bueno, es una satisfacción poder perdurar a través de los años. Somos ya conocidos, la gente ya sabe qué es lo que les ofrecemos acá”, expresó.

El local se caracteriza por ofrecer productos vinculados al campo y la tradición. “Esto es clásico, tradicional, así que ropa de campo”, explicó Baracat, quien remarcó que, pese a la estabilidad lograda, el desafío sigue vigente: “Uno nunca sabe, nunca es que estás afianzado totalmente, pero sí, estamos bien, estamos contentos con el proyecto familiar que encaramos hace tanto tiempo”.

Entre los artículos disponibles, detalló: “Tenemos todo lo que es la línea de Lagomarsino, tenemos bombachas de campo, prendas de lana 100%, artículos de cuero, carteras, bolsos, mochilas, cinturones, billeteras, cuchillería, mates, bombillas, de todo un poquito”.

Además, destacó que la propuesta abarca a todas las edades: “Tenemos bombachas de campo para niños, boinas para niños, alpargatas. Tenemos para toda la familia, desde los más chiquitos hasta la gente mayor”.

En ese sentido, señaló un cambio en las tendencias: “Ahora es como que se ha puesto también de moda la ropa de campo, la bombacha de campo la usan tanto los chicos como las chicas”. Y agregó que esto se refleja especialmente en épocas de fiestas regionales: “Viene mucha gente joven a vestirse, a comprarse su bombacha de campo, su boina y su sombrero”.

El comerciante también recordó el impacto de la pandemia en el rubro: “Fue muy, muy complicado, pero bueno, pudimos sobreponernos a ese mal, que nos llevó años. No es que terminó la pandemia, sino que te endeudás, pero pudimos sobrellevarlo”.

“La Roana” funciona como un emprendimiento familiar donde cada integrante cumple un rol importante. “Es una mini empresa familiar donde cada uno tiene su rol diferente”, explicó Baracat, y destacó especialmente a una de sus empleadas: “Tenemos a Mari, que ya hace 10 años que está con nosotros, que también es muy importante dentro del negocio”.

Sobre la recepción del público, afirmó: “Les gustó mucho a la gente, incluso trabajamos con mucho turismo extranjero, les llama la atención todo lo que es el cuero y les gusta el local”.

Finalmente, informó los horarios de atención: “Abrimos de lunes a sábado, de 9:30 a 12:30, y de 16:30 a 20:30. Y los sábados de 10:00 a 1:00 y de 17:00 a 20:00 horas”. También invitó a seguir las redes sociales del local: “En Instagram estamos como @laroana.esquel, y en el Facebook es La Roana Esquel”.

R.G.