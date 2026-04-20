La Universidad del Chubut inauguró su primera Cátedra Abierta sobre Economía Social y Solidaria

Días atrás, se realizó el lanzamiento de la Cátedra Abierta “Promoviendo redes de Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Local”, en el marco del primer módulo del curso “Introducción al cooperativismo de Trabajo”, que transita su 6ta edición en la Universidad del Chubut y el cual cuenta con más de 40 personas inscriptas.

La actividad, impulsada por el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Economía Social y Solidaria (CEDESS), marcó el inicio de un nuevo espacio de formación, encuentro y construcción colectiva, orientado a fortalecer la presencia de la Economía Social y Solidaria (ESyS) en el ámbito universitario y su articulación con el territorio.

Marina Veleda, directora del CEDESS, señaló que “el objetivo es transversalizar la economía social y solidaria en la universidad para fortalecer la articulación entre formación, extensión e investigación con actores del territorio. Es una propuesta que propone talleres, conversatorios y actividades presenciales con enfoque territorial, perspectiva de género y trabajo conjunto con cooperativas y organizaciones sociales”.

El encuentro además contó con la participación de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FESSCA) y la Federación Chubutense de Cooperativas (FECHCOOP), representadas por sus presidentas, Jesica Castillo y Valeria Lewis, quienes compartieron sus experiencias y reflexiones en torno al rol del cooperativismo en el contexto actual.

En este sentido, Jesica Castillo destacó que “el cooperativismo no es solo una forma de trabajo, es una forma de construir comunidad y de generar oportunidades desde lo colectivo, especialmente en contextos complejos como los que atravesamos hoy”.

Por su parte, Valeria Lewis señaló que “estos espacios de articulación con la universidad son fundamentales, porque permiten visibilizar el trabajo de las cooperativas y también generar nuevas redes que fortalezcan al sector en todo el territorio”.

Una apuesta a la construcción colectiva

Durante esta primera instancia se presentó la propuesta de la cátedra abierta, sus objetivos y líneas de trabajo, destacando su carácter como espacio de formación continua que busca promover la reflexión crítica, el intercambio de saberes y la construcción de redes entre la comunidad educativa y las organizaciones del sector. En este sentido, la iniciativa se inscribe en una perspectiva que entiende a la universidad como un actor clave en los procesos de transformación social, en diálogo permanente con las realidades locales.

La cátedra abierta se desarrollará a lo largo del año a través de diversas actividades como talleres, conversatorios y espacios participativos, articulando con propuestas formativas ya consolidadas, como el curso introductorio al cooperativismo.

La propuesta abre un recorrido que busca poner en diálogo experiencias en un intercambio colectivo. La cátedra se proyecta así como un espacio vivo, en permanente construcción, donde universidad y territorio se interpelan mutuamente para generar respuestas colectivas.









M.G