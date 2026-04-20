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Por Redacción Red43

Esquel: el Ejecutivo advierte riesgo en el transporte por falta de tratamiento tarifario en el Concejo

El municipio de Esquel advierte que el transporte urbano podría suspenderse porque el Concejo Deliberante aún no trata la actualización tarifaria. Piden su aprobación urgente para evitar la interrupción del servicio.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Gobierno, alerta sobre la posible suspensión del transporte urbano de pasajeros ante la falta de tratamiento de la ordenanza correspondiente por parte del Concejo Deliberante. 

 

En principio, esta situación se enmarca en la cancelación del fondo compensador por parte del gobierno Nacional desde enero 2025 y que era de aproximadamente 30 millones de pesos que lo asumió el gobierno provincial.

 

En ese sentido, el municipio informa que desde el mes de septiembre del año 2025 que la tarifa de transporte no es modificada y que, en esta oportunidad, el incremento es menor que la actualización por fórmula polinómica. 

 

Ante esta situación, el gobierno municipal y provincial subsidian a la empresa de transporte para mantener el servicio y también se remarca que Esquel tiene el boleto más bajo de la provincia.

 

En tanto a la empresa, amplió el recorrido y frecuencias de colectivo gracias a las gestiones del gobierno municipal sin aumentar las tarifas. Esta extensión incluye Villa Ayelén, Valle Chico e institutos educativos que funcionan a la noche.

 

Es por eso que, para regularizar la situación y con el objetivo de no perder el servicio, el ejecutivo municipal solicita al Concejo Deliberante el inmediato tratamiento y aprobación de ordenanzas para no perjudicar a los vecinos que utilizan el transporte público.

 

SL

 

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