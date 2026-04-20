Álvarez: "No es responsabilidad del Concejo la demora en la tarifa"

Respecto al pedido de tratamiento urgente emitido por el Ejecutivo Municipal para actualizar la tarifa del transporte, el presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, manifestó que el regreso a comisión del proyecto que propone un incremento del 50% se debió a la necesidad de contar con mayores precisiones técnicas. El edil se refirió a las formas en las que la Intendencia manifestó su postura, señalando que se enteró del comunicado oficial a través de los medios de comunicación.



"Obviamente que en principio no son las formas. Escuchaba a la propietaria de la empresa culpar al Concejo Deliberante y está bien porque no tiene por qué entender cómo es el trámite legislativo, pero no puede el Ejecutivo comunicarse con el Concejo Deliberante de esa manera", expresó Álvarez. En ese sentido, consideró que "indudablemente ha habido algún error" en la comunicación entre los poderes del Estado local.



En relación a la decisión legislativa de postergar la votación del aumento, el concejal explicó que el proyecto ingresó un viernes y fue tratado a la semana siguiente, momento en el que se decidió profundizar el análisis. "Yo creo que en una forma acertada, se pide que se vuelva a comisión y fue votado por mayoría. Así que indudablemente faltaba información", detalló el presidente del cuerpo legislativo.



Álvarez también analizó los plazos de la gestión y recordó que existían facultades previas para evitar la urgencia actual en el servicio de transporte. "El Ejecutivo no negoció un aumento en el mes de diciembre para el cual estaban facultados, no lo hicieron. Entonces, ahora es muchísimo más fácil cargar las culpas en el Concejo Deliberante como se hace muchas veces, pero no fue responsabilidad nuestra", sostuvo el concejal.



Finalmente, el referente del Concejo comparó la situación con otros servicios públicos de la ciudad que sí lograron actualizar sus valores mediante los canales correspondientes. "El aumento de taxis y remises que

sí es nuestra responsabilidad y está vigente, están cargados los relojes y esos dos servicios tienen las tarifas que corresponden", concluyó Álvarez, remarcando la importancia de respetar los tiempos de la división de poderes.

E.B.W.