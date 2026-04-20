Familiares de los estudiantes de la Escuela N°7722 explicaron el reclamo por el relevo de las condiciones edilicias que persisten y buscan solución.

Las familias de los jóvenes que asisten a la Escuela pidieron al Concejo Deliberante que asistan al edificio para ver las condiciones en que se encuentran sus estructuras.



Liliana es una de las madres de las 300 familias que concurren a esta institución: “Nosotros pedimos una reunión con el Concejo Deliberante, para que puedan ayudarnos a gestionar el estudio estructural que necesita nuestra escuela, nosotros nos sentimos inseguros con la cantidad de grietas en el edificio”.



Los problemas comenzaron “a 5 meses de haberse inaugurado esta escuela, ya había algunas situaciones que aparecían en el edificio, pero concretamente después del 10 de noviembre del año pasado, cuando hubo todo un movimiento de mampostería y que la escuela nos trasladamos a otros edificios, ahí comenzó el miedo y la inseguridad de las familias”.



Desde entonces al presente: “todo quedó en esa inspección ocular y nosotros como familias desconocemos que otras acciones se llevaron a cabo concretas, había un compromiso de poder controlar si está con peligro de derrumbe. Nosotros no somos técnicos, pero en el sentido común y uno puede observar como un movimiento de dos centímetros”.



Los cuidados que tienen los mismos alumnos: “Los chicos comentan entre ellos, porque vienen todos los días acá y son los que más ven todo esto, es decir, esto cada vez está peor. Y los chicos, particularmente ellos comentan, en mi sala hay grietas”.



La calma de los padres depende de una respuesta clara: “Que venga un técnico acá y les explique bien la situación, que se haga tal vez otro estudio para dar seguridad o buscar otro espacio para seguir funcionando como escuela. Creo yo que la tranquilidad debería ser que haya un estudio estructural del ingeniero civil o de quien corresponda, supongo yo que debe decir, bueno, pueden seguir funcionando en este edificio, no hay peligro de derrumbe, no hay peligro de que caiga alguna parte, eso por lo pronto como urgente”.



La necesidad de saber si deben cursar en otro edificio hasta que se solucione: “Nosotros vemos es que la escuela está fisurada, si corresponde que nos tengamos que trasladar a otro lugar, bueno, eso lo decidirán el Ministerio de Educación o quienes les correspondan, nosotros lo que necesitamos saber es que nos digan que nuestros hijos están seguros adentro de la escuela”.



SL

