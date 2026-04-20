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Lunes 20 de Abril de 2026
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20 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Impactante accidente en El Hoyo: Un auto terminó volcado en plena Avenida

Un choque y vuelco generó un importante despliegue de emergencia este lunes por la mañana. Una persona debió ser asistida y trasladada, mientras que el tránsito fue interrumpido en la zona.
Por Redacción Red43

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Un choque y vuelco se registró este lunes alrededor de las 10:40 en la Avenida San Martín, a pocos metros del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Hoyo. El accidente involucró a dos vehículos, uno de los cuales terminó dado vuelta sobre la calzada.

 

Según informaron desde el cuartel, el hecho fue advertido por el propio personal.

 

Operativo inmediato

Al arribar a la escena, los bomberos constataron que se trataba de una colisión entre dos vehículos, con uno de ellos volcado. En el lugar, una persona debió ser asistida por personal de salud y posteriormente trasladada para su atención.

 

Durante el operativo, personal policial y agentes de la APSV interrumpieron la circulación sobre la Avenida San Martín para facilitar las tareas de asistencia y prevención. 

 

 

Los bomberos trabajaron en la estabilización del vehículo volcado y colaboraron con la limpieza de la cinta asfáltica, que había quedado afectada tras el impacto.

 

Además de los Bomberos Voluntarios, en el lugar participaron efectivos policiales y personal sanitario, quienes coordinaron el traslado de la persona herida.

 

 

 

O.P.

 

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