Impactante accidente en El Hoyo: Un auto terminó volcado en plena Avenida

Un choque y vuelco se registró este lunes alrededor de las 10:40 en la Avenida San Martín, a pocos metros del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Hoyo. El accidente involucró a dos vehículos, uno de los cuales terminó dado vuelta sobre la calzada.

Según informaron desde el cuartel, el hecho fue advertido por el propio personal.

Operativo inmediato

Al arribar a la escena, los bomberos constataron que se trataba de una colisión entre dos vehículos, con uno de ellos volcado. En el lugar, una persona debió ser asistida por personal de salud y posteriormente trasladada para su atención.

Durante el operativo, personal policial y agentes de la APSV interrumpieron la circulación sobre la Avenida San Martín para facilitar las tareas de asistencia y prevención.

Los bomberos trabajaron en la estabilización del vehículo volcado y colaboraron con la limpieza de la cinta asfáltica, que había quedado afectada tras el impacto.

Además de los Bomberos Voluntarios, en el lugar participaron efectivos policiales y personal sanitario, quienes coordinaron el traslado de la persona herida.

O.P.