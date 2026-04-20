Trevelin impulsa un modelo de alojamiento distribuido

El intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram, encabezó un encuentro junto a los secretarios de Producción, Nicolás Ewdokimoff, y de Turismo, Cintia Figueroa, para analizar una propuesta de alojamiento distribuido. De la reunión participaron Juan Carlos Ledesma, productor de Tulipanes Patagonia, y Ana Chiabrando Rees, con el objetivo de fortalecer el desarrollo local mediante un sistema que potencie la capacidad de hospedaje del destino.

El eje central de la charla giró en torno al crecimiento del turismo a partir de la producción, un fenómeno característico de la zona donde emprendedores agrícolas o vitivinícolas transforman su actividad en experiencias para los visitantes. La iniciativa busca dar respuesta a la alta demanda que se genera en temporadas pico, como la floración de los tulipanes, cuando la oferta actual resulta insuficiente.

La secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, destacó el alcance de esta propuesta al señalar que este modelo no solo impacta en el sector del alojamiento, sino que genera un efecto positivo en toda la cadena de valor, impulsando la gastronomía, el empleo y los servicios vinculados a la actividad turística. El plan propone una modalidad asociativa para que los prestadores funcionen como una oferta integrada ante los grandes operadores nacionales.

Con esta estrategia, el municipio apunta a que las agencias que operan desde otras ciudades elijan establecer pernocte en Trevelin. De este modo, el movimiento económico generado por los atractivos turísticos permanecerá en la localidad y beneficiará de forma directa a los prestadores locales. Como próxima instancia, las autoridades prevén realizar una reunión informativa para todos los interesados en sumarse a este modelo de desarrollo basado en el arraigo territorial.

E.B.W.