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Por Redacción Red43

Prevención ante mensajes de "tiroteos": el trabajo de la Unidad Regional Esquel

Los protocolos desplegados ante amenazas en la provincia, el país e incluso a nivel internacional, fueron detallados por el jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil.
Por Redacción Red43

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Frente al fenómeno que se viene dando a nivel país, e incluso en otros países también, de “amenazas de atentados” enunciados en mensajes en baños y aulas, la Unidad Regional Esquel realizó diligencias preventivas.

 


“No ha sido la excepción esta Ciudad de Esquel y la provincia misma, porque tal es así que nosotros hemos recibido un lineamiento de trabajo específico de lo que es la Dirección de Seguridad de la Jefatura de Policía”, explicó Hugo Melipil, comisario.

 


El caso puntual de una escuela, que causó revuelo: “obviamente que esto ha llevado a ampliar un poquito el trabajo habitual de los corredores escolares que nosotros tenemos ya implementados en la ciudad, así que esto también viene de la mano una requisitoria específica que se ha hecho de algunos establecimientos educativos e incluso reuniones que han mantenido los jefes de las diferentes jurisdicciones con gente de supervisión de escuelas, para garantizar el normal funcionamiento de los mismos”.

 


Las investigaciones en ese caso: “Un trabajo en conjunto con otros organismos e incluso la División de Investigaciones de la ciudad, como para en un hipotético caso que se dé alguna cuestión de este tipo poder avanzar con alguna cuestión investigativa como para llegar a la identificación de los posibles responsables de esta cuestión”.

 


La amenaza en Esquel: “un tiroteo específicamente, lo que se redactaba en esa inscripción y en función a eso obviamente se trabaja con una mayor presencia de efectivos en estos lugares y sobre todo por ahí atendiendo algunos grados específicos que nos hacen conocer los directivos de las escuelas como para reforzar esta actividad policial en los establecimientos educativos”.

 


Esta semana no hay alertas en este sentido: “esto activó todas las alarmas de este tipo de fenómenos que ya se venían dando a nivel país y obviamente esto ha llevado a poner el foco de una mayor presencia con fines preventivos en estos lugares”.
 

 

SL

 

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