Tarifas de transporte: "Con los números en rojo es muy difícil tener paciencia"

El secretario de Gobierno analizó la situación del transporte público tras la decisión del Concejo Deliberante de enviar a comisión el proyecto de aumento de la tarifa. El funcionario explicó que el sistema enfrenta un escenario crítico debido a la quita del Fondo Compensador de Nación desde enero de 2025 y la reciente reducción del 20 por ciento en el aporte de la provincia, lo que obliga al municipio a aumentar su carga de subsidios en un contexto de ingresos reducidos.

Austin destacó que la gestión municipal logró ampliar recorridos a Villa Ayelén, la Escuela 2005 (Experimental) y extender frecuencias en Valle Chico hasta las 23 horas sin tocar el costo del pasaje desde septiembre. Sin embargo, advirtió que la falta de actualización pone en riesgo estas mejoras. "Estamos poniendo en riesgo todos los logros que se han tenido por parte del Ejecutivo Municipal con negociaciones de la empresa como fueron los recorridos de los institutos y la ampliación horaria", remarcó.

En cuanto a la composición del servicio, el secretario precisó que el 70 % de los pasajes corresponden a boletos subsidiados, incluyendo el Boleto Educativo Chubutense (BECh). Al estar la tarifa desactualizada, los ingresos que percibe la empresa por estos conceptos resultan insuficientes para cubrir los costos operativos, especialmente el pago de horas extras de los choferes para mantener los horarios extendidos.

"Nosotros tuvimos una charla el día viernes cuando surgió este problema de que no había sido tratado y le pedimos a la empresa que nos esperara un poquito. Lo que pasa es que con los números en rojo es muy difícil tener paciencia", manifestó el funcionario. Austin insistió en que una empresa desfinanciada podría ir hacia un colapso y que es necesario dar celeridad al tratamiento del proyecto.

El funcionario concluyó la entrevista con una reflexión sobre la sostenibilidad del sistema actual frente a la falta de fondos externos y la demora en los ajustes. "Es lamentable pero es así", cerró respecto a la dificultad de mantener el servicio sin la actualización tarifaria solicitada.

E.B.W.