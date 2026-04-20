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20 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel, Trevelin y el sur de Chile consolidan un plan para atraer al turismo internacional

Durante un encuentro binacional en Futaleufú, municipios de ambos países acordaron la creación de un circuito unificado que integra atractivos como el Parque Nacional Los Alerces y la Carretera Austral.
Por Redacción Red43

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Entre los principales ejes abordados, se trabajó sobre los aspectos en común entre ambos lados de la cordillera. Así mismo, se acordó trabajar en recursos de promoción conjuntos que unifiquen la región, como cartelería y recursos visuales. 

 

Otra de las iniciativas propuestas, consistió en elaborar un mapa que contenga los atractivos y la información turística de la región, a fines de promocionar los destinos que integran la región. 

 

Una oportunidad histórica

 

Integrantes de la Subsecretaría que participaron del encuentro catalogaron la reunión como "una oportunidad histórica", ante los atractivos turísticos que contiene Argentina y Chile, como el Parque Nacional Los Alerces, el Parque Pumalín, viñedos, rafting, "La Trochita", el Centro de Actividades de Montaña "La Hoya", la Ruta 40 y la Carretera Austral.  

 

En sólo 200 kilómetros, la región cuenta con un potencial turístico que permitiría trabajar en un circuito binacional que permitirá atraer a turistas internacionales. 

 

En las próximas semanas, se realizará un nuevo encuentro en la localidad de Palena para dar continuidad a las gestiones y trabajos acordados.



M.G

 

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