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20 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Comienzan en Esquel las 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo

El evento inicia este 21 de abril e incluirá una excursión temática en La Trochita y una visita a la imponente Caldera Volcánica de Piedra Parada.
Por Redacción Red43

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A partir de mañana, Esquel será el epicentro del intercambio científico y turístico con el inicio de las 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo. Bajo el lema “Un viaje que transforma territorios”, el encuentro reunirá a especialistas y comunidades para debatir sobre la gestión de recursos naturales y áreas protegidas de la UNESCO hasta el 24 de abril.

 

 

 

El programa combina la rigurosidad académica con experiencias únicas en el terreno, destacando el recorrido “GeoTUR Esquel” a bordo del histórico Viejo Expreso Patagónico y la expedición a la Caldera de Piedra Parada. Estas actividades buscan transformar la geología regional en un motor de desarrollo económico, turístico y educativo para toda la zona de la cordillera.

 

Organizado por el GIGE (Esquel), la UNPSJB, la Sec. de Turismo y la Sec. de Ciencia y Técnica de la Provincia de Chubut, IGEBA, REDCITIA y Turismólogos sin Fronteras, el evento está dirigido a profesionales, guías y docentes. Ante el inicio inminente de las actividades este martes, los interesados en participar aún pueden solicitar informes de último momento escribiendo al correo electrónico: infoquintasjornadas@gmail.com.

 

Mirá el programa completo acá: 

 

 

 

 

R.G.

 

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