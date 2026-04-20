El IPV atenderá en Río Mayo y Sarmiento

En la continuidad de la política implementada por la actual gestión del Gobierno del Chubut, centrada en brindar respuestas a los habitantes en todo el territorio, personal del Instituto Provincial de la Vivienda estará presente el lunes 27 y martes 28 de abril en Río Mayo y el miércoles 29 en Sarmiento, con el objetivo de atender a vecinos y adjudicatarios de esas localidades.

En lo que hace a Río Mayo la atención se brindará en instalaciones del Punto Digital, ubicado en la calle Hipolito Yrigoyen 552, de 9 a 16 horas. Por otro lado, en la localidad de Sarmiento el organismo provincial atenderá en las dependencias del ex Corfo, sitas en la calle 28 de Julio 169.

Con el objetivo de acercar los servicios del Estado a la comunidad, el organismo provincial brindará audiencias a los adjudicatarios para poder realizar todo tipo de trámites, como por ejemplo actualizar datos personales y brindar información sobre cancelaciones, además de efectuar consultas sobre estado de deuda o gestiones respecto a cancelación de cuotas de vivienda, entre otros puntos de interés para los beneficiarios.

La atención de manera presencial por parte del IPV en estas ciudades responde a la política que lleva adelante el gobernador Ignacio Torres, de acercar y facilitar el acceso a este tipo de trámites, así como el beneficio de obtener asesoramiento habitacional de manera directa para con los vecinos.

En esa línea, desde el organismo provincial destacaron la importancia de acercar los servicios del Estado a todas las localidades de la provincia, trabajando en conjunto con los municipios. En este caso, el Gobierno del Chubut y las municipalidades de Río Mayo y Sarmiento acompañan esta iniciativa que busca garantizar el derecho a la vivienda y fortalecer el vínculo entre los adjudicatarios y el organismo.