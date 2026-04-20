El Concejo Deliberante solicitará informes técnicos por la situación edilicia de la Escuela 7722

Ante la creciente preocupación de la comunidad educativa de la Escuela 7722 por el estado estructural del edificio, el presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, confirmó que el cuerpo legislativo solicitará informes técnicos detallados para conocer la situación real y las medidas de remediación proyectadas.

En declaraciones recientes, Álvarez reconoció la validez de la inquietud expresada por padres y docentes al observar grietas en la construcción. "Es comprensible la preocupación por lo que se puede observar a la vista", al tiempo que informó que ya se han establecido comunicaciones con el área de Obras Públicas para profundizar en los detalles técnicos.

Respecto a las medidas preventivas adoptadas, Álvarez explicó la utilización de "testigos de vidrio" sobre las fisuras, un método técnico que permite medir si las grietas tienen movilidad o si se han estabilizado.

"En primera instancia, hay un informe del ingeniero que indica que no correría riesgo la habitabilidad del edificio; de otra manera, se hubiese evacuado", aclaró. No obstante, el presidente del Concejo enfatizó que el monitoreo es constante y que es necesario obtener explicaciones técnicas precisas sobre la evolución de estas marcas y los planes de reparación.

La complejidad del caso también reside en la historia del terreno, dado que el predio donde se ubica la escuela ya presentaba antecedentes de hundimiento en la zona.



Al desglosar la construcción, el funcionario detalló un escenario de responsabilidades compartidas entre Nación y Provincia, explicando que la obra se enmarca en un convenio nacional de 2011 para la edificación de 700 escuelas en todo el país, mientras que el tratamiento de suelo fue ejecutado por la administración provincial, incluyendo un intenso proceso de relleno y carga de tierra de dos metros de altura que se mantuvo durante un año previo al inicio de las obras.



"Habrá que remitirse a la documentación que están analizando los ingenieros contratados por Obras Públicas para llevar adelante la investigación y ver cuál es la remediación técnica que se puede aplicar", explicó Álvarez.





