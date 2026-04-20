INTA Esquel realizó el relevamiento de emisiones de carbono en la región

El INTA Esquel realizó el relevo de bosques y emisión de carbono de la región, desde el proyecto “Pago por Resultados”.



Axel Von Müller es investigador del área y detalló: “Argentina en un periodo de tiempo prolongado fijó más carbono del que emitió a la atmósfera, con lo cual Naciones Unidas te premia y bajaron fondos a nuestro país para ser ejecutados en actividades forestales sustentables”.



Los fondos llegaron a comienzo de año: “estamos trabajando con seis productores en la provincia de Chubut, dos en el departamento Senguer, uno en el departamento Tehuelches, uno en el departamento Futalefú y uno en Cushamen”, y se comenzaron los inventarios: “inventarios forestales, cuantificar un poco cuánto bosque hay y cuánto produce ese bosque, y utilizamos como herramienta complementaria este instrumental de precisión que son los drones, llamados vehículos aéreos no tripulados, que segmentar cada tipo de bosque que hay en los predios, y después tienen productos alternativos que se denominan fotogramétricos, que permiten estimar los modelos digitales de elevación y los modelos digitales de superficie”.

El relevo de los datos y su análisis: “Con ese instrumento se logra armar lo que se denomina el biovolumen, partiendo desde calcular cuánta leña se puede sacar o cuánta madera se puede sacar, puede tener que ver también con la biomasa potencialmente combustible en el caso de incendios forestales, con lo cual uno puede saber cuánto hay para disminuir el riesgo mediante un aprovechamiento para lograr bajar la carga biomasa, y por último también planificar determinados caminos o actividades de gestión en el bosque al tener un mosaico de alta resolución. Esto permite utilizarlo complementariamente a los inventarios, porque una cosa son las tareas de campo, otra cosa son las herramientas estas novedosas para trabajar en el campo, pero esa es un poco la propuesta que estamos haciendo con Instrumental Innovador, que no hay muchos en el país, de hecho, este es uno de los tres que tiene INTA a nivel nacional”.



La semana pasada seguían los estudios: “estuvimos trabajando en el predio de Williams, que es entre Corcovado y Trevelin, cerca del Lago Rosario, pero ya lo hemos hecho en la mayoría de los otros predios, lo agarramos justo en el momento más lindo de los bosques acá en nuestra temporada, que es el otoño, en el cual tenemos imágenes de toda la lenga otoñando, que es una belleza”.



Las condiciones ambientales estuvieron ideales: “Tenemos que agarrar un día con determinadas condiciones, nos agarramos el bosque en el mejor momento del año, empezando el otoño, toda la lenga roja, el ñire rojo, hemos realizado en total en toda la provincia de Chubut en los seis predios y después hubo algunos consultores del sector privado que han hecho también unas 50 parcelas más”.

Los pasos que siguen: “El objetivo de este proyecto es armar seis planes de manejo a la ley de bosques, eso lo aprueba la Secretaría de Bosques de la provincia de Chubut, que es nuestro contralor local, un acompañamiento permanente en un ida y vuelta junto con la FAO, que es la que ejecuta el proyecto a nivel nacional, la interacción con la Secretaría de Bosques que es fundamental desde el punto de vista de que ellos fiscalizan lo que estamos haciendo, pero no solamente fiscalizan sino que son un apoyo permanente para las actividades, nosotros estamos anclados particularmente en el de Chubut, pero a nivel nacional, nuestro país entre un periodo en el segundo inventario forestal nacional que se hizo en 2016, entre el 2016 y 2018”.



El destino de los fondos: “nuestro país recibió un monto determinado que luego, como son fondos coparticipables, se distribuyen sistemáticamente a todas las provincias y sobre qué componentes se distribuyen esos fondos, aparte está la cuestión de prevención y lucha contra los incendios forestales, están los proyectos comunitarios que trabajan con comunidades en toda la provincia, el CIEFAP es otro actor también que acompaña todos estos procesos y la universidad, y después tenemos uno que tiene que ver con proyectos de más ciencia, más bosque y por último otro componente que se llama Mujeres Productoras, y hay otro componente más que no lo tenemos en la provincia de Chubut, que tiene que ver con cuencas forestales, que son provincias que tienen mucha importancia desde el punto de vista de producción forestal, entiéndase, bueno, en el caso de Patagonia, la única que tiene ese tipo de producto es Tierra del Fuego”.



SL

