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20 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Debut y derrota del Equipo Municipal de Handball de Esquel en el Nacional de Mendoza

Perdió esta mañana ante Club y Biblioteca Defensa de Tandil por 31 a 25
Por Redacción Red43

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Una pena, porque no se perdió por tanto. Igual no se pierde, se aprende. Y esto es lo que sucedió esta mañana en Mendoza, más precisamente en el Polideportivo Lujan de Cuyo donde el elenco de Handball Esquel cayó por una escasa diferencia de 5 puntos ante Club y Biblioteca Defensa de Tandil por 31 a 25, en el marco de la primera fecha del torneo Nacional de Clubes de Handball categoría Menores A.

 

Con parcial de 17 a 12 a favor del equipo bonaerense, el goleador del partido ha sido Juan Nicolás Cuesta (Tandil) con 10 tantos, en tanto Thiago Cayul del equipo de Esquel fue el goleador del equipo chubutense tras convertir 7 goles.

 

Al cierre de este despacho, estaban jugando por la misma zona (Grupo C) los elencos de Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester ante Club Aseba.

 

El conjunto de Karina Cri Cri Martínez jugará mañana martes su segundo partido donde se medirá ante Club Aseba, partido programado para las 14.30 hs, en tanto el tercer y último partido de la etapa clasificatoria será ante Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester en la jornada del miércoles a las 17.30 hs.

 

Recordemos que el equipo de Esquel está representando a la provincia de Chubut (FeChuBa) tras haber ganado el año pasado en Trevelin el Torneo Provincial de la categoría Menores.

 

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