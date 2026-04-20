Esquel: culminó con éxito el 2° Encuentro Provincial de Hilanderas

El evento contó con una importante participación de más de sesenta artesanas textiles provenientes de distintos puntos de la provincia, entre ellos Trevelin, Lago Rosario, Los Cipreses, Corcovado, Colan Conhue, Cushamen, El Hoyo, Gualjaina, Tecka, Atilio Viglione y Comodoro Rivadavia, quienes compartieron sus saberes, experiencias y técnicas ancestrales.

Las jornadas comenzaron con el acto de apertura encabezado por la subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, junto a la directora de Cultura, Cecilia Antón, quienes destacaron la importancia de recuperar y fortalecer estos espacios de encuentro que visibilizan el trabajo de las hilanderas de toda la región.

Uno de los momentos más destacados fue el tradicional concurso de hilado en las categorías rueca y huso, que se realizó el viernes por la tarde y contó con la participación de un jurado especializado, además de premiaciones para las ganadoras.

Asimismo, el sábado se llevó a cabo el desfile de prendas textiles, una de las actividades más convocantes, donde se exhibieron ponchos, matras, rebozos, tapices, bolsos y otras creaciones que reflejan la riqueza cultural y el valor de las técnicas ancestrales de los pueblos originarios.

Durante ambas jornadas también se desarrollaron talleres y capacitaciones a cargo de especialistas, abordando diversas temáticas como técnicas de urdimbre, procesos de transformación del vellón en prenda, tintes naturales y estrategias de comercialización, fortaleciendo la profesionalización del sector.

El encuentro incluyó además una feria abierta al público, espacios de intercambio y actividades artísticas que acompañaron el cierre del evento, generando un ámbito de participación para toda la comunidad.

Cabe destacar que esta propuesta, que en sus inicios tuvo un carácter regional, creció significativamente hasta consolidarse como un encuentro de alcance provincial. De esta manera, se remarcó también el compromiso de la Municipalidad de Esquel y del Gobierno de la Provincia del Chubut en el acompañamiento y promoción de la cultura local.







M.G