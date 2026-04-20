Fuerte terremoto en Japón activa alerta de tsunami

Un intenso terremoto golpeó este jueves la costa norte de Japón y llevó a las autoridades a emitir una alerta de tsunami en varias regiones. Según informó la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento tuvo una magnitud preliminar de 7,5 y se registró frente a la zona de Sanriku, a unos 10 kilómetros de profundidad bajo el mar.

Ante la situación, el organismo instó a la población a evacuar de inmediato las áreas costeras y cercanas a ríos, trasladándose a zonas elevadas o edificios preparados para emergencias, y pidió no regresar hasta que se levante la advertencia.

Las primeras mediciones detectaron olas de unos 80 centímetros en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, y de 40 centímetros en otros puntos. Sin embargo, se advirtió que podrían generarse olas de mayor tamaño en las próximas horas.

El sismo se sintió con fuerza incluso en Tokio, donde edificios de gran altura registraron movimientos. En paralelo, el gobierno activó un comité de crisis para monitorear la situación.

Medios locales mostraron imágenes de embarcaciones dejando puertos en Hokkaido ante la inminente llegada de olas, mientras se repetían mensajes de evacuación. Además, se suspendieron servicios del tren bala en el norte del país como medida preventiva.

La alerta se extendió a varias prefecturas, entre ellas Iwate, Aomori y zonas del sudeste de Hokkaido, mientras que otras áreas como Miyagi y Fukushima quedaron bajo advertencias de menor intensidad.

El fenómeno trae a la memoria el devastador terremoto y tsunami de 2011, que dejó miles de víctimas y provocó el desastre nuclear en central nuclear de Fukushima Daiichi.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, debido a su ubicación sobre el denominado “Anillo de Fuego” del Pacífico, donde se registra una gran cantidad de terremotos cada año. Las autoridades continúan evaluando posibles daños y el impacto del evento en infraestructuras críticas.

Foto ilustrativa

R.G.