Salud Perinatal: Referentes de hospitales de Chubut se capacitan en Buenos Aires para fortalecer la atención

En el marco del plan de jerarquización del sistema sanitario público que promueve el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, las Maternidades de los Hospitales cabecera de la provincia participaron en la ciudad de Buenos Aires de una “Jornada sobre Salud Perinatal”.

La actividad fue organizada por la Fundación Perez Companc en el marco del acompañamiento que realiza en la temática a equipos de gestión de varias provincias, y se desarrolló en el IAE Business School de la Universidad Austral, y en el Hospital Universitario Austral.

De los encuentros formaron parte el subsecretario de Hospitales, Sebastián Restuccia; la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Silvina Leiva; y referentes de las Maternidades de los Hospitales de Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia.

Jornada

La propuesta denominada “Jornada de Salud Perinatal – Liderazgo y trabajo en equipo para la transformación de políticas en salud”, se llevó adelante con el objetivo de promover el fortalecimiento de la gestión en salud perinatal desde una mirada integral y sistémica.

En ese sentido, el encuentro reunió a equipos de gestión y asistenciales vinculados a la salud perinatal, incluyendo funcionarios, secretarios y directores de Salud provinciales y municipales, junto a médicos, enfermeros, obstetras y otros profesionales de Chubut, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán.

Durante la jornada se trabajó en tres ejes centrales: la salud como ecosistema, liderazgo y trabajo en equipo, y gestión de políticas públicas.

Asimismo, se buscó fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos niveles de atención y los equipos de gestión, promoviendo articulaciones intra e interinstitucionales, así como entre actores municipales y provinciales.

De ese modo, se llevaron a cabo diversas actividades que incluyeron charlas, talleres y ejercicios experienciales, orientados a traducir las estrategias de política pública en acciones concretas en los territorios.

En esa línea, se desarrollaron charlas sobre “Salud como ecosistema: claves para la transformación y el desarrollo”; “Estrategias perinatales: mirada integral en equipos de salud”; “De la decisión política al impacto: transformar decisiones en resultados”; y “Gestión del cambio en el ámbito público”, esta última dirigida especialmente a funcionarios y responsables de la toma de decisiones de las provincias de Chubut y Tucumán.









M.G