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Por Redacción Red43

Procedimientos policiales en Puerto Madryn por amenazas

Tras una investigación iniciada el viernes, la División de Investigaciones allanó dos domicilios y secuestró dispositivos móviles. Dos menores de 16 años fueron identificados en la causa.
Por Redacción Red43

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La Policía del Chubut realizó este lunes dos allanamientos en la ciudad de Puerto Madryn en el marco de una investigación por amenazas e intimidación al alumnado de un establecimiento educativo.

 

Los procedimientos se llevaron a cabo por personal de la División Policial de Investigaciones (DPI), en los barrios San Miguel y Nueva Chubut, en relación a una intervención policial ocurrida el viernes 17 de abril.

 

A partir de las tareas investigativas, se logró identificar a dos menores de 16 años, uno de ellos alumno del establecimiento educativo y el otro ajeno al mismo.

 

Como resultado de las diligencias, se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares vinculados a la causa, además de la correcta identificación de los adolescentes involucrados.

 

Del operativo participaron también equipos de Asesoría de Familia, personal de Infantería, efectivos de las comisarías Segunda y Cuarta, y Policía Científica.

 

En la causa interviene la jueza penal Patricia Reyes junto a Eugenia Vottero, del Ministerio Público Fiscal.



M.G

 

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