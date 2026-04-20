Aldea Escolar será sede de una charla abierta sobre los mamíferos de la cordillera

¿Quiénes son nuestros vecinos silvestres? ¿Por qué es fundamental protegerlos? Con el objetivo de responder a estas y otras preguntas, se llevará a cabo el próximo jueves 23 de abril una charla abierta sobre "Los mamíferos que habitan la cordillera", destinada a toda la comunidad de Aldea Escolar y zonas aledañas.

La actividad tendrá lugar a partir de las 13:30 horas en el SUM de la Escuela 96 y contará con la presencia de destacados disertantes: la Dra. M. de las Mercedes Guerisoli y el Dr. Mauro Schiaffini, investigadores del CONICET, LIEB y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

El encuentro propone un recorrido por la "vida secreta" de los animales que conviven con nosotros en el corredor Esquel-Trevelin. Durante la jornada, se profundizará en el conocimiento de especies emblemáticas de la región como el guanaco, el puma, el pudú, el gato guiña y los hurones, entre otros.

El foco no estará solo en la descripción de las especies, sino en la labor científica: los expertos explicarán cómo se estudian estos mamíferos, cuál es su estado de conservación actual y por qué el rol de los pobladores locales es clave para su preservación.

Más allá de la instancia formativa, la propuesta busca generar un vínculo directo con los habitantes del territorio. Al finalizar la charla, los asistentes serán invitados a formar parte de un proyecto de investigación en curso, promoviendo la participación ciudadana en el estudio y cuidado del patrimonio natural de nuestra cordillera.

La entrada es libre y se espera una importante convocatoria de alumnos, docentes y familias interesadas en conocer más sobre la biodiversidad que nos rodea.











M.G