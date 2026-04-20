Esquel: el Sistema de Estacionamiento Medido estará suspendido este martes por la mañana

La Municipalidad de Esquel, a través del área de Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), comunicó a la población que el servicio sufrirá una interrupción temporal en su funcionamiento programada para el día de mañana.

Según informaron oficialmente, el martes 21 de abril el sistema se encontrará suspendido durante el turno mañana. Esta medida responde a la necesidad de realizar ajustes técnicos y tareas de mantenimiento en la plataforma para garantizar su correcto desempeño.

Retorno del servicio

Se aclaró que la suspensión es únicamente matutina. El servicio será retomado con normalidad durante la tarde del mismo martes, una vez finalizadas las intervenciones técnicas previstas.

Se recomienda a los conductores y usuarios habituales del sistema tener en cuenta esta modificación para evitar confusiones al momento de estacionar en el radio céntrico durante las primeras horas de la jornada.

M.G