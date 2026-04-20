11° -3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 20 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelSistema de Estacionamiento medido
20 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: el Sistema de Estacionamiento Medido estará suspendido este martes por la mañana

El Municipio informó que el SEM no operará durante la primera mitad del martes 21 de abril debido a tareas de mantenimiento. El servicio se normalizará de forma automática durante la tarde.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel, a través del área de Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), comunicó a la población que el servicio sufrirá una interrupción temporal en su funcionamiento programada para el día de mañana.

 

Según informaron oficialmente, el martes 21 de abril el sistema se encontrará suspendido durante el turno mañana. Esta medida responde a la necesidad de realizar ajustes técnicos y tareas de mantenimiento en la plataforma para garantizar su correcto desempeño.

 

Retorno del servicio

 

Se aclaró que la suspensión es únicamente matutina. El servicio será retomado con normalidad durante la tarde del mismo martes, una vez finalizadas las intervenciones técnicas previstas.

 

Se recomienda a los conductores y usuarios habituales del sistema tener en cuenta esta modificación para evitar confusiones al momento de estacionar en el radio céntrico durante las primeras horas de la jornada.

 

 

 

 

 

M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Impactante accidente en El Hoyo: Un auto terminó volcado en plena Avenida
2
 Un clásico de Esquel: La Roana festeja sus 14 años
3
 Fuerte terremoto en Japón activa alerta de tsunami
4
 Detención por drogas: Una pareja fue arrestada y secuestran cannabis
5
 Emoción en Lago Puelo por el avistaje de una agachona chica
1
 Esquel: el Sistema de Estacionamiento Medido estará suspendido este martes por la mañana
2
 Aldea Escolar será sede de una charla abierta sobre los mamíferos de la cordillera
3
 Pérdidas totales en una vivienda tras un incendio en la zona de Ruta 34
4
 Trevelin: el Centro Cultural tendrá una sala en honor a las trabajadoras domésticas
5
 Alumnos de Jacobacci impulsan mensajes de aliento ante la preocupación por amenazas en las escuelas
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -