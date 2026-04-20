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20 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Detención por drogas: Una pareja fue arrestada y secuestran cannabis

Un operativo policial terminó con la detención de una pareja y el secuestro de estupefacientes en una vivienda. El procedimiento incluyó un allanamiento ordenado por la Justicia Federal.
Por Redacción Red43

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Una pareja fue detenida en El Bolsón en el marco de un operativo por presunta infracción a la ley de drogas, luego de que efectivos de la Comisaría 12 detectaran que uno de los involucrados transportaba estupefacientes. El procedimiento se extendió durante gran parte del domingo y culminó con un allanamiento en una vivienda de Loma del Medio.

 

El accionar fue coordinado por la Jefatura de Zona II de la Unidad Regional III y derivó en el secuestro de cannabis sativa, plantas y otros elementos de interés para la investigación.

 

Cómo se inició el procedimiento

El episodio comenzó cerca del mediodía del domingo, cuando personal de la Comisaría 12 identificó a un hombre en la vía pública. Según informaron fuentes policiales, durante la requisa se le cayeron tres envoltorios con cannabis sativa que llevaba entre sus pertenencias.

 

Ante esta situación, los efectivos profundizaron la inspección y detectaron que el sujeto tenía más cantidad de la misma sustancia en un bolso. Fue entonces cuando el hombre intentó escapar, ingresando a un domicilio cercano.

 

 

Tensión y detenciones

Al intentar intervenir en el lugar, los uniformados se encontraron con resistencia. El sospechoso enfrentó al personal policial exhibiendo un arma blanca tipo machete, lo que derivó en un forcejeo antes de ser reducido.

 

Durante el procedimiento, la pareja del hombre intentó entorpecer la labor policial, por lo que también fue detenida en el lugar. Ambos quedaron a disposición de la Justicia Federal.

 

Allanamiento y secuestro de drogas

Con una orden judicial, se llevó adelante un allanamiento en la vivienda donde residían los detenidos, ubicada en Loma del Medio. Allí, el personal encontró varias plantas de cannabis sativa y restos de la sustancia ya fraccionada.

 

El operativo contó con la intervención de personal especializado del área de Toxicomanía, que procedió al secuestro de todos los elementos hallados. Además, se incautaron dispositivos móviles y otros objetos que podrían aportar información a la causa.

 

 

 

 

O.P.

 

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