Emoción en Lago Puelo por el avistaje de una agachona chica

Un ejemplar de agachona chica fue avistado durante el fin de semana a pocos metros de la ruta de ingreso al Parque Nacional Lago Puelo, en un registro que generó entusiasmo entre quienes pudieron observarla y entre el personal del área protegida. La presencia de esta especie, característica de ambientes abiertos, vuelve a poner en foco la biodiversidad que alberga el lugar.

Especie poco frecuente en la zona

La agachona chica (Thinocorus rumicivorus) es un ave típica de zonas áridas y abiertas de la Patagonia. Si bien su distribución incluye amplios sectores del sur argentino, no es habitual verla en sectores más boscosos como los que predominan en el Parque Nacional Lago Puelo.

Especialistas explican que esta especie puede realizar movimientos estacionales en busca de alimento y refugio, lo que explicaría su presencia en este sector del Parque. En determinadas condiciones ambientales, estos espacios protegidos ofrecen recursos que favorecen su permanencia temporal.

Valor de las áreas protegidas

Desde la administración del Parque remarcaron que este tipo de registros genera interés, y también refuerza el rol de las áreas protegidas en la conservación de la fauna nativa. La diversidad de ambientes dentro del Parque permite que distintas especies encuentren condiciones adecuadas para su desarrollo, incluso aquellas que no son habituales del lugar.

En ese sentido, remarcaron que la conservación no depende únicamente del trabajo institucional, sino también del comportamiento de quienes visitan el área. La presencia humana puede alterar el equilibrio natural si no se respetan las normas básicas de cuidado ambiental.

Impacto de las mascotas en la fauna

Uno de los puntos señalados tras el avistaje de la agachona chica en el Parque Nacional Lago Puelo es la necesidad de evitar el ingreso de mascotas. Desde el Parque advirtieron que los animales domésticos pueden perseguir a las especies silvestres, generarles estrés e incluso provocar su muerte.

Este tipo de situaciones, aunque muchas veces no intencionales, tiene consecuencias directas sobre la fauna. En el caso de aves que habitan o se desplazan por el suelo, como la agachona chica, el riesgo es aún mayor.

O.P.