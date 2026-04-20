11° -3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 20 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 Red43Trevelin
20 de Abril de 2026
|
Por Redacción Red43

Trevelin: el Centro Cultural tendrá una sala en honor a las trabajadoras domésticas

Este martes se realizará el acto de imposición de nombre para reconocer el rol fundamental de las trabajadoras de casas particulares. El evento contará con la presencia del intendente Héctor Ingram y autoridades locales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La actividad se llevará a cabo este martes 21 de abril a las 19 horas, y tiene como objetivo poner en valor el trabajo que realizan a diario, destacando su aporte fundamental en cada hogar y la importancia de su rol en la vida social.

 

El acto contará con la presencia del intendente Héctor Ingram, el secretario coordinador de Gabinete Livio Espinoza, integrantes del gabinete municipal y concejales.

 

Desde el Municipio se destaca esta iniciativa como un gesto de reconocimiento y visibilización hacia un sector esencial de la comunidad.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Impactante accidente en El Hoyo: Un auto terminó volcado en plena Avenida
2
 Un clásico de Esquel: La Roana festeja sus 14 años
3
 Fuerte terremoto en Japón activa alerta de tsunami
4
 Detención por drogas: Una pareja fue arrestada y secuestran cannabis
5
 Emoción en Lago Puelo por el avistaje de una agachona chica
1
 Esquel: el Sistema de Estacionamiento Medido estará suspendido este martes por la mañana
2
 Aldea Escolar será sede de una charla abierta sobre los mamíferos de la cordillera
3
 Pérdidas totales en una vivienda tras un incendio en la zona de Ruta 34
4
 Trevelin: el Centro Cultural tendrá una sala en honor a las trabajadoras domésticas
5
 Alumnos de Jacobacci impulsan mensajes de aliento ante la preocupación por amenazas en las escuelas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -