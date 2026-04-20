20 de Abril de 2026
Trevelin: el Centro Cultural tendrá una sala en honor a las trabajadoras domésticas
La actividad se llevará a cabo este martes 21 de abril a las 19 horas, y tiene como objetivo poner en valor el trabajo que realizan a diario, destacando su aporte fundamental en cada hogar y la importancia de su rol en la vida social.
El acto contará con la presencia del intendente Héctor Ingram, el secretario coordinador de Gabinete Livio Espinoza, integrantes del gabinete municipal y concejales.
Desde el Municipio se destaca esta iniciativa como un gesto de reconocimiento y visibilización hacia un sector esencial de la comunidad.
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