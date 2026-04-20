Pérdidas totales en una vivienda tras un incendio en la zona de Ruta 34

Durante la tarde de este domingo, se registró un incendio en una vivienda ubicada en la zona de la Chacra El Vergel, sobre la Ruta 34, en cercanías al Callejón Paso Ancho.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trevelin recibió el alerta pasadas las 18:00 horas y se trasladó de inmediato al lugar. Al llegar, los efectivos constataron que el fuego se encontraba totalmente declarado, afectando una vivienda situada de manera contigua a un galpón. Según informó el subjefe de la institución, Angelo Cárcamo, la magnitud del fuego dificultó las tareas iniciales, aunque el despliegue del personal permitió evitar que las llamas se propagaran hacia otras estructuras cercanas.

Respecto al origen del incendio, el informe preliminar indica que un trabajador que se encontraba en el inmueble intentó encender una salamandra para calefaccionarse. Minutos después, por causas que son materia de investigación, el fuego se salió de control y comenzó a afectar la tirantearía y las paredes de la construcción.

Sobre el saldo del siniestro, el comisario Federico Fedrizzi confirmó que no se registraron personas lesionadas, garantizando la integridad física del ocupante. Sin embargo, se reportaron pérdidas materiales totales en la propiedad alcanzada por el fuego.



