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Lunes 20 de Abril de 2026
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20 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Dos vehículos chocaron en una de las esquinas más transitadas de El Bolsón

Bomberos Voluntarios de El Bolsón informaron que el accidente ocurrió pasadas las 9 de la mañana de este lunes.
Por Redacción Red43

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Un accidente en El Bolsón se registró este lunes 20 de abril por la mañana, en la intersección de Avenida San Martín y Balcarce, donde dos vehículos protagonizaron un choque que, afortunadamente, no dejó heridos. La información fue confirmada por Bomberos Voluntarios, quienes intervinieron en el lugar minutos después del hecho.

 

Intervención y situación controlada

De acuerdo a los datos brindados por el cuartel local, el siniestro ocurrió pasadas las 9, en una de las esquinas más transitadas de la ciudad. Al arribar, constataron que ambos conductores se encontraban fuera de peligro y no presentaban lesiones, por lo que no fue necesario realizar traslados a centros de salud.

 

 

Según precisaron desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el choque dejó únicamente daños materiales en los vehículos involucrados. No se difundieron detalles sobre las causas del impacto.

 

 

O.P.

 

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