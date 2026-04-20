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20 de Abril de 2026
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El Gobierno impulsa cambios en la regularización de armas

Se busca agilizar trámites y extender hasta 2027 el plan de entrega voluntaria. El proyecto ya tiene fecha de debate en comisiones.
Por Redacción Red43

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El Gobierno nacional reactivó un proyecto que ya tenía media sanción de Diputados y ahora intenta acelerar su tratamiento en el Senado. La iniciativa propone agilizar los trámites de regularización de armas de fuego y prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 el sistema de entrega voluntaria.

 

El plenario de comisiones, que reúne a Seguridad Interior y Justicia, fue convocado para avanzar con el debate de un texto impulsado por el presidente Javier Milei junto a Patricia Bullrich y Nicolás Posse, y que podría perder estado parlamentario en febrero si no se aprueba.

 

Desde el Ejecutivo argumentan que la medida busca ordenar la situación de cientos de miles de armas no registradas, facilitando los trámites mediante mayor digitalización, sin modificar los requisitos legales vigentes. Además, sostienen que ofrecer la opción de regularizar o entregar el arma de forma voluntaria contribuirá a mejorar el control y la seguridad pública.

 

La iniciativa sigue en discusión y el oficialismo busca reunir los consensos necesarios para su sanción en las próximas semanas.

 

 

 

R.G.

 

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