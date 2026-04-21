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Por Redacción Red43

La banda local Micelio prepara un show en el Melipal que será filmado y grabado para plataformas

La banda busca auspicios para concretar el proyecto, donde habrá artistas locales invitados, guardando una postal de la escena y de su sonido en vivo, en la Cúpula del C. C. Melipal.
Por Redacción Red43

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Ary Wengier, Leo Cárcamo y Kevin Muñoz integran la banda esquelense Micelio, proyecto de música funk y soul que encara el 2026 con todo.

 

Luego de lanzar su primera canción a plataformas y presentarse tanto en Esquel como en Santa Cruz y también en Chile, los músicos emprenden un ambicioso proyecto: "el 31 de mayo, la idea es hacer una sesión audiovisual, un concierto en vivo, filmado con estándares profesionales de calidad, a tres cámaras, grabación multipista. Como en los 90´s, álbum en vivo, pero además grabado como formato recital y esto va a salir en Spotify y va a salir en YouTube y va a ser con gente en vivo, es decir, con público".

 

Para realizarlo, están buscando auspiciantes locales que quieran dar su aporte y estar presentes de alguna forma en la producción: "Van a haber muchos invitados, la idea es formar una sección de vientos, raperos, raperas, cantantes, así que bueno, va a ser un show largo y la idea es publicar antes de otros simples que tenemos planeados".

 

 

Para aportar, pueden contactarse directamente con la banda: "hay distintos planes, lo que pueda apoyar cada emprendedor o empresa y va desde este logo en el vídeo, desde el comienzo del vídeo, la idea es que pueda apoyar, obviamente va a tener su visibilidad en el concierto y en el vídeo. La idea del proyecto y de la filmación es poder también visibilizar el arte local y a músicos de acá, de la zona, porque van a ver a sección de vientos, van a ver cantantes, raperos, que no son de la banda en sí, porque la banda funciona como eso, como base para también darle visibilidad a otros artistas".

 

Como todo material audiovisual, la idea de la banda es hacer que se vea en circuitos de difusión como el INAMU, distintos medios, concursos y así impulsar también la música patagónica,

 

El contacto con Micelio: 2945-351077, Instagram micelio.música 

 

SL

 

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