La banda local Micelio prepara un show en el Melipal que será filmado y grabado para plataformas

Ary Wengier, Leo Cárcamo y Kevin Muñoz integran la banda esquelense Micelio, proyecto de música funk y soul que encara el 2026 con todo.

Luego de lanzar su primera canción a plataformas y presentarse tanto en Esquel como en Santa Cruz y también en Chile, los músicos emprenden un ambicioso proyecto: "el 31 de mayo, la idea es hacer una sesión audiovisual, un concierto en vivo, filmado con estándares profesionales de calidad, a tres cámaras, grabación multipista. Como en los 90´s, álbum en vivo, pero además grabado como formato recital y esto va a salir en Spotify y va a salir en YouTube y va a ser con gente en vivo, es decir, con público".

Para realizarlo, están buscando auspiciantes locales que quieran dar su aporte y estar presentes de alguna forma en la producción: "Van a haber muchos invitados, la idea es formar una sección de vientos, raperos, raperas, cantantes, así que bueno, va a ser un show largo y la idea es publicar antes de otros simples que tenemos planeados".

Para aportar, pueden contactarse directamente con la banda: "hay distintos planes, lo que pueda apoyar cada emprendedor o empresa y va desde este logo en el vídeo, desde el comienzo del vídeo, la idea es que pueda apoyar, obviamente va a tener su visibilidad en el concierto y en el vídeo. La idea del proyecto y de la filmación es poder también visibilizar el arte local y a músicos de acá, de la zona, porque van a ver a sección de vientos, van a ver cantantes, raperos, que no son de la banda en sí, porque la banda funciona como eso, como base para también darle visibilidad a otros artistas".

Como todo material audiovisual, la idea de la banda es hacer que se vea en circuitos de difusión como el INAMU, distintos medios, concursos y así impulsar también la música patagónica,

El contacto con Micelio: 2945-351077, Instagram micelio.música

SL