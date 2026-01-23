25°
Esquel, Argentina
Viernes 23 de Enero de 2026
Escuchá la primera canción de la banda local "Micelio"

La banda regresa a los escenarios con su primer material discográfico y una presentación especial en Futaleufú, Chile.
Hoy Micelio publicó su primera canción, "Tu color", que abre esta nueva etapa y muestra la identidad sonora del proyecto.

 


Micelio es una banda que nació hace tres años en la Patagonia. Al poco tiempo de formarse comenzaron a trabajar en su primer disco, un proceso que llevó dedicación y tiempo, con producción musical a cargo de Ary Wengier. La banda se completa con Leo Carcamo en bajo, y Kevin Muñóz en batería, aunque la grabación corrió por cuenta de Gustavo Pasalacqua.

 


La propuesta del grupo combina principalmente funk y soul, con algunos matices jazzeros y una base atravesada por el rock. Las canciones tienen un fuerte anclaje en el sur del país: las letras retratan distintas miradas sobre la vida en la Patagonia, sus paisajes, su gente y sus sensaciones cotidianas.

 


El material que están presentando es el primero de cinco lanzamientos previstos en 2026.

 


La banda se presentará el 31 de enero en Futaleufú, en el restobar Sur Andes, junto a la banda chilena de funk Incógnitos. Además, Micelio prepara una presentación en Esquel durante el mes de febrero, cuya fecha será anunciada en los próximos días.

 

SL

 

