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Por Redacción Red43

"Si hay un repechaje, voy a luchar por eso"

El esquelense Manu Morán volvió a Canal 13 con su música, pero no logró conmover a Joaquín Levinton. Mirá el video.
Por Redacción Red43

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El músico esquelense Manu Morán volvió a Canal 13 con su música y conmovió a Angela Leiva. Pero no logró ablandar a Joaquín Levinton, quien suele ser muy critico con las versiones de rock nacional.

 

Morán desafió al público del programa "Es mi sueño" en su emisión de anoche miércoles, con una sentida interpretación de Andrés Calamaro y "Crímenes perfectos", desgarradora crónica de un corazón roto, que elevó los termómetros del jurado. Pero no fue suficiente.

 

"No hace falta acompañar la letra de la canción con la cara", sostuvo el líder de Turf en su devolución, a quién Manu escuchó atentamente, pero respondió: "Puedo coincidir o no", claramente insatisfecho por no obtener su voto.

 

"Si hay un repechaje, voy a luchar por eso", concluyó ante el aplauso final de despedida en este concurso de talentos televisivo, donde una vez más, un esquelense dio que hablar y mostró con emoción el talento que lo hizo irse a desarrollarlo a una capital cultural cómo es la ciudad de Rosario, Santa Fe, donde reside hace años Morán, liderando proyectos musicales y bares donde la música se multiplica.

 

SL

 

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