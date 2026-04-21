Como Broadway, pero en Esquel: la propuesta de "Un musical en el camino"

La compañía teatral “En el camino” prepara para Esquel una propuesta novedosa y única: un musical de musicales, inspirado en Broadway.



Mati, Griselda e Isa son parte del elenco de “Un Musical en el Camino”: “La obra se trata de varios cuadros musicales de Broadway y con cierto humor ácido, es una autocrítica hacia nosotros mismos”.



Entre el humor y la ambición de la propuesta, está la expectativa por el debut y continuar mostrando el trabajo: “se presenta este viernes 24 y el domingo 26 de abril, 21 horas el día viernes y 20 horas el día domingo, en el Auditorio Municipal de Esquel. Tenemos cuadros de Hairspray, de Despertar de Primavera, de Casi Normales, de Moulin Rouge, Mamá está chiquita y The Greatest Showman también, que es una peli musical”



La obra cuenta con 14 actrices y actores en escena, haciendo todos de todo un poco: “en escena, bailarines actores y cantantes, tenemos cuadros de actuación, cuadros de canto, cuadros de coreos. Todos hacemos todo, no hay roles específicos, después sí hay también un poquito de drama intermedio con un cuadro teatral específicamente para hacer de nexo entre obra y obra y explicando el hilo conductor también de la obra en general que es con dirección de Gonzalo Tejeda y Azul Boero también como coreógrafa”.



La obra regresará en junio, pero la invitación es para ahora, con entradas ya disponibles en el Auditorio y en el Instagram de El Camino Producciones.



SL

