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Por Redacción Red43

Dolavon celebra 107 años de historia: el "Corazón del Valle" está de aniversario

Este 21 de abril, la localidad chubutense conmemora un nuevo aniversario de su fundación, reafirmando su identidad como un pilar fundamental de la cultura, la tradición y el desarrollo en nuestra provincia.
Por Redacción Red43

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Corría el año 1919 cuando Dolavon comenzaba a forjar su identidad. Hoy, con más de un siglo de historia, la localidad no solo preserva con orgullo sus antiguas estructuras —como sus emblemáticos molinos y la histórica estación ferroviaria—, sino que se ha consolidado como un referente de cultura y turismo en la provincia.

 

Dolavon ha sabido transformar su herencia en una marca propia. Desde sus tradiciones galesas hasta la explosión de color y alegría que representa su famoso Carnaval de la Familia, el pueblo ha logrado el equilibrio perfecto entre el respeto por sus raíces y la innovación necesaria para seguir creciendo.

 

Cada rincón de la localidad cuenta una historia de trabajo y arraigo. En este 21 de abril, desde RED43 saludamos a cada vecino, productor y emprendedor que, día a día, mantiene vivo el espíritu de un pueblo que es, sin lugar a dudas, el corazón vibrante de nuestro valle. ¡Feliz aniversario, Dolavon!

 

 

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