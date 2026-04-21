Dolavon celebra 107 años de historia: el "Corazón del Valle" está de aniversario

Corría el año 1919 cuando Dolavon comenzaba a forjar su identidad. Hoy, con más de un siglo de historia, la localidad no solo preserva con orgullo sus antiguas estructuras —como sus emblemáticos molinos y la histórica estación ferroviaria—, sino que se ha consolidado como un referente de cultura y turismo en la provincia.

Dolavon ha sabido transformar su herencia en una marca propia. Desde sus tradiciones galesas hasta la explosión de color y alegría que representa su famoso Carnaval de la Familia, el pueblo ha logrado el equilibrio perfecto entre el respeto por sus raíces y la innovación necesaria para seguir creciendo.

Cada rincón de la localidad cuenta una historia de trabajo y arraigo. En este 21 de abril, desde RED43 saludamos a cada vecino, productor y emprendedor que, día a día, mantiene vivo el espíritu de un pueblo que es, sin lugar a dudas, el corazón vibrante de nuestro valle. ¡Feliz aniversario, Dolavon!



