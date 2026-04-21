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Por Redacción Red43

Quiso separar a dos perros de raza pitbull que se peleaban, uno lo mordió y murió desangrado

Ocurrió en Madryn. El hombre tenía 65 años y los canes pertenecían a su familia. Uno de ellos lo atacó y le produjo una grave herida en una pierna. Entró a la vivienda, se descompensó y falleció. 
Por Redacción Red43

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Un hombre de 65 años perdió la vida tras ser mordido por un perro. La víctima habría intentado separar a dos perros de su familia, antes de ser atacado por el animal. El hecho ocurrió en la zona norte de la ciudad de Puerto Madryn, en una vivienda ubicada sobre la calle Thomas Espora, pasadas las 19 horas.

 

Los perros, de raza pitbull, comenzaron a atacarse entre sí. Dos jóvenes intentaron separarlos, y cuando intervino el adulto mayor, fue mordido gravemente en la pierna izquierda.

 

Tras el ataque, la víctima logró ingresar nuevamente a su vivienda, donde se descompensó debido a la gran pérdida de sangre, y falleció. Luego se confirmaría que la mordida afectó la arteria femoral, lo que ocasionó una pérdida masiva de sangre.

 

Fuente: El Chubut

 

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