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21 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel celebra el Día de la Tierra con una jornada de plantación comunitaria

La actividad se realizará este 22 de abril en el barrio Malvinas, con participación abierta para todos los vecinos que quieran sumarse.
Por Redacción Red43

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En el marco del Día Mundial de la Tierra, la ciudad de Esquel llevará adelante una jornada de plantación abierta a toda la comunidad, con el objetivo de promover el cuidado del ambiente y fortalecer el compromiso ciudadano.

 

La propuesta tendrá lugar este martes 22 de abril a las 17:00 hs en la sede vecinal del barrio Malvinas, donde vecinos y vecinas podrán participar de la actividad y colaborar en la construcción de un entorno más verde y sustentable.

 

Desde la organización destacaron que se trata de una iniciativa participativa, pensada para generar conciencia sobre la importancia de preservar el ambiente y fomentar acciones concretas a nivel local.

 

Quienes deseen sumarse deberán inscribirse previamente a través de un código QR dispuesto para la actividad.

 

 

 

 

R.G.

 

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