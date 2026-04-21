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Por Redacción Red43

Tiroteo en México: dos muertos en las pirámides de Teotihuacán

Al menos dos personas fallecieron y trece resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego perpetrado ayer lunes en la Pirámide de la Luna, en el Estado de México.
Por Redacción Red43

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Un hombre identificado como Julio César Jasso, de 27 años, abrió fuego contra un grupo de visitantes desde la estructura arqueológica de la Pirámide de la Luna. Según informaron las autoridades del Gabinete de Seguridad de México, el atacante falleció en el lugar tras quitarse la vida luego de los disparos. La víctima fatal fue una turista de nacionalidad canadiense. 

 

El saldo de heridos asciende a trece personas de diversas nacionalidades, entre ellos ciudadanos de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Rusia. Ocho de los lesionados permanecen hospitalizados debido a impactos de proyectil y heridas producidas por armas blancas. La Fiscalía confirmó el aseguramiento de un arma de fuego, cartuchos útiles y un cuchillo en el sitio de los hechos. 

 

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, señaló que "pareciera una agresión directa", aunque el móvil del ataque continúa bajo investigación. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que lo ocurrido "nos duele profundamente" y aseguró que se ha instruido brindar todo el apoyo necesario a las víctimas y sus familias a través de la Secretaría de Gobernación y de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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