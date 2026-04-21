Nueva derrota de Municipal de Esquel en el Nacional de Mendoza

Una pena. Una nueva derrota del equipo municipal de Esquel y el futuro de la permanencia en la categoría Menores A se complica. Es que hoy por la tarde cayó ante Club Asbal por 31 a 22 y mañana cierra la etapa clasificatoria ante la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, con todo lo que significa jugar ante un equipo de la FEMEBAL.

El elenco dirigido por Karina Cri Cri Martínez no pudo hacer pie y perdió hoy, en el Polideportivo de Poliguay en su segundo partido en este certamen, recordando que ayer la derrota fue ante Club y Biblioteca Defensa de Tandil por apenas 5 puntos de diferencia.

Cumplidas dos fechas, el líder del grupo C, con puntaje ideal, es el equipo de Villa Ballester, donde hoy le ganó al elenco de Tandil por 32 a 24.

Esquel cerrará mañana miércoles su participación en la etapa clasificatoria donde se medirá ante el líder, partido programado para las 17.30 hs.