“No sé cómo sería mi vida sin la Escalada”

Felipe Roberts tiene 19 años y es uno de los siete representantes de Esquel que tomará parte del Campeonato Nacional de Escalada, torneo que va a tener lugar desde el 1 al 3 de mayo en el muro del Club Andino de nuestra ciudad.

“No sé cómo te lo podría describir, yo escalo desde hace 8 años. No te diría que es mi vida entera, pero puedo decir que no sé cómo es mi vida sin la escalada”. No hay mejor manera de describir el amor que tiene por la escalada.

En el 2023 fue su primer nacional, claro que antes participó en competencias más chicas, y señaló que para esta oportunidad “está muy bien preparado”.

Él, al igual que varios de los competidores, provienen de otro club pero tiene el mayor de los respeto hacia el Club Andino Esquel, quien no solamente los cobijó, sino que sus dirigentes están muy pendientes de cada uno de los entrenamientos del equipo.

“El Andino lo tenemos como club hace poco tiempo, pero la verdad estamos todos muy agradecidos por cómo nos han tratado, nos han dado una atención muy buena”.

“Tuvimos una competencia hace muy poco tiempo y nos ayudaron a solucionar un montón de cosas, nos facilitan el entrenamiento y tenemos un espacio muy bueno y muy cómodo para entrenar, así que estamos muy contentos”.

En relación a los entrenadores del Club, tiene grandes palabras tanto para Nahuel Niseggi como para Facundo Fuentes.

“Yo a Nahuel lo conozco desde que escalo. Empecé a escalar con Nahuel en un club en Trevelin hace 8 años, así que tengo una relación muy íntima con él desde hace muchos años, ya lo podría considerar más un amigo que un entrenador”, sentenció además.

“Y a Facu también. Escalo con Facu hace muchos años y los dos son muy buenas personas, muy compañeros y siempre se ponen al hombro todo lo que tienen que hacer por nosotros para ayudarnos en nuestro desarrollo deportivo”.

Felipe considera que no es descabellado pensar que algunos de los escaladores del Club Andino obtengan algún podio en el torneo que se llevará a cabo en los próximos días.

“En el ámbito de escalada, últimamente estamos todos a un nivel muy parejo, como que todos tienen posibilidad de hacer podios”.