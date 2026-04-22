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22 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Protestas yerbateras en Misiones: cortes de ruta, quema de carga y reclamo por precios

Productores, tareferos y contratistas endurecen las medidas y exigen una recomposición urgente del valor de la hoja verde, en medio de una crisis que paraliza la cosecha.
Por Redacción Red43

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La crisis del sector yerbatero en Misiones sumó un nuevo capítulo de tensión, con protestas en distintos puntos de la provincia encabezadas por productores, tareferos y contratistas de cosecha. Las medidas incluyeron cortes de ruta, interrupciones en el traslado de materia prima y la quema de carga a la vera de los caminos.

 

El eje del conflicto es el precio que reciben los productores, que aseguran se encuentra muy por debajo de los costos. Mientras estiman que el kilo de hoja verde debería rondar los $510 para ser rentable, actualmente se paga cerca de $250, lo que complica la sustentabilidad de la actividad.

 

Desde el sector también se cuestiona la desregulación del mercado implementada a fines de 2023 y la pérdida de herramientas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para regular la actividad y establecer precios de referencia.

 

La situación impacta de lleno en la producción: la cosecha avanza con dificultades y en muchos casos se encuentra paralizada, ya que los prestadores de servicios no logran cubrir los costos operativos en un contexto de suba de insumos como el combustible.

 

El conflicto también afecta a la industria, con secaderos que suspendieron el acopio ante la falta de materia prima y la incertidumbre. En paralelo, algunas empresas comenzaron a ofrecer leves mejoras en los precios y plazos de pago, aunque los valores continúan por debajo de lo esperado por los productores.

 

En medio de la escalada, la Justicia federal ordenó la intervención de Gendarmería para garantizar la circulación en la Ruta Nacional 14, mientras continúan las tensiones y no se descartan nuevas medidas de fuerza.

 

Con un escenario marcado por la caída de ingresos y la paralización productiva, el sector atraviesa uno de sus momentos más críticos, sin señales claras de solución en el corto plazo.

 

 

 

R.G.

 

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