Invitan a "Tardecita de folklore" con música en vivo y danza

La tardecita de folklore en Lago Puelo se realizará este sábado 25 de abril, de 19 a 22 horas, en el espacio de Cultura de Lago Puelo.

Organizada por el grupo folklórico El Arrebol con el acompañamiento de la Municipalidad, la actividad tiene además un objetivo solidario: reunir fondos para que artistas y bailarines de la Comarca Andina puedan viajar al Certamen de la Costa Sur, en Rawson.

Música en vivo y artistas invitados

La jornada contará con la participación de músicos locales que formarán parte del escenario con repertorios folklóricos. Entre los artistas invitados se encuentran Zarías Alonqueo, Axel Santa María, Sebastián Arguello, Adrián González y Jorge Cardozo. Además, habrá un show especial de bombos legüeros.

El evento también incluirá la presencia del grupo de danza La Fortaleza.

La modalidad de micrófono abierto permitirá que otras personas puedan compartir su música durante la jornada, proponiendo un espacio participativo y abierto.

Tarde para compartir

La propuesta apunta al espectáculo artístico, y también a generar un espacio de encuentro. Por eso, se invitan a llevar mate y disfrutar de un servicio de buffet disponible en el lugar.

La entrada será a colaboración, lo que permitirá acompañar directamente a los artistas que representarán a la Comarca en el certamen.

O.P.