Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelMatias Tacetta
22 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Grietas bajo observación: la Municipalidad aguarda un informe técnico para definir inversiones

Se colocaron testigos en las paredes para medir el movimiento del edificio. La evaluación final, prevista para el 31 de mayo, determinará si la estructura requiere intervenciones mayores.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Matías Taccetta destacó que su presencia en el establecimiento educativo responde a una agenda de trabajo activa, donde prioriza asistir personalmente a las convocatorias institucionales para verificar el estado de las obras. "Dentro de la agenda trato de cumplir con todos, entendía necesario asistir y constatar el estado de la construcción, algo que ya he hecho en varias oportunidades", sostuvo el mandatario.

 

El intendente remarcó que el trabajo se realiza de manera coordinada entre el municipio y la Provincia, articulando esfuerzos con el Secretario de Infraestructura provincial y los delegados de las áreas de Educación y Obras Públicas. En la última recorrida, Taccetta estuvo acompañado por el delegado de Educación, Leonel Jara, con quien realizó un balance integral de la situación desde noviembre pasado hasta la actualidad.

 

Taccetta explicó que la gestión está apoyada en informes profesionales para garantizar la seguridad del edificio. Actualmente, un ingeniero trabaja en la evaluación de la estructura, habiendo colocado "testigos" en cada una de las grietas detectadas para monitorear cualquier posible movimiento.

 

Sobre los pasos a seguir, el intendente fue preciso: "Se dio tiempo hasta el 31 de mayo para ver el comportamiento de la estructura".

 

Una vez vencido ese plazo, los técnicos presentarán un nuevo informe final. Será a partir de esas conclusiones que Taccetta definirá la hoja de ruta del Ejecutivo: "A partir de ese informe veremos cuál es la situación real y si es necesario realizar alguna inversión en el edificio", concluyó el intendente.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Corte de energía programado: ¿Qué sectores de Esquel se verán afectados este miércoles?
2
 Thiago "El Metálico" Chávez mantiene su invicto y lanza un desafiante mensaje a la categoría de los 77kg
3
 Regresaban a Esquel y casi quedan varadas por una autorización rechazada
4
 Horas de incertidumbre en Lago Puelo: Desplegaron operativo por desaparición en Laguna Huemul
5
 Accidente de tránsito en Esquel: un motociclista involucrado
1
 Grietas bajo observación: la Municipalidad aguarda un informe técnico para definir inversiones
2
 Justicia ratificó archivo de causa Nahuelpán
3
 Transporte urbano: Taccetta busca destrabar el debate por el aumento del boleto en el Concejo
4
 Avance clave en la investigación por incidentes en escuelas de Esquel
5
 Inauguraron adoquinado y mejoras en la plazoleta del Barrio Estación
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -