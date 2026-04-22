Grietas bajo observación: la Municipalidad aguarda un informe técnico para definir inversiones

Matías Taccetta destacó que su presencia en el establecimiento educativo responde a una agenda de trabajo activa, donde prioriza asistir personalmente a las convocatorias institucionales para verificar el estado de las obras. "Dentro de la agenda trato de cumplir con todos, entendía necesario asistir y constatar el estado de la construcción, algo que ya he hecho en varias oportunidades", sostuvo el mandatario.

El intendente remarcó que el trabajo se realiza de manera coordinada entre el municipio y la Provincia, articulando esfuerzos con el Secretario de Infraestructura provincial y los delegados de las áreas de Educación y Obras Públicas. En la última recorrida, Taccetta estuvo acompañado por el delegado de Educación, Leonel Jara, con quien realizó un balance integral de la situación desde noviembre pasado hasta la actualidad.

Taccetta explicó que la gestión está apoyada en informes profesionales para garantizar la seguridad del edificio. Actualmente, un ingeniero trabaja en la evaluación de la estructura, habiendo colocado "testigos" en cada una de las grietas detectadas para monitorear cualquier posible movimiento.

Sobre los pasos a seguir, el intendente fue preciso: "Se dio tiempo hasta el 31 de mayo para ver el comportamiento de la estructura".

Una vez vencido ese plazo, los técnicos presentarán un nuevo informe final. Será a partir de esas conclusiones que Taccetta definirá la hoja de ruta del Ejecutivo: "A partir de ese informe veremos cuál es la situación real y si es necesario realizar alguna inversión en el edificio", concluyó el intendente.