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Por Redacción Red43

Inauguraron adoquinado y mejoras en la plazoleta del Barrio Estación

Vecinos y referentes de la construcción presentaron la finalización de la obra realizada por mujeres capacitadas, mientras que desde la UOCRA analizaron el panorama de la obra pública local. 
Por Redacción Red43

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En el Barrio Estación se inauguraron las nuevas cuadras de adoquinado y las mejoras en la plazoleta del sector. La presidenta del barrio, Yayi, señaló que los trabajos se realizaron para evitar la acumulación de agua y la formación de zanjas en las calles durante el invierno. La obra se concretó tras una gestión presentada ante el municipio que obtuvo respuesta para este sector del barrio.

 

La mano de obra estuvo a cargo de un grupo de mujeres que realizaron una capacitación técnica y práctica en el lugar durante dos meses. Graciela Goroso, integrante del equipo de trabajo, detalló la experiencia de aprendizaje del oficio. "Primero nos costaba muchísimo el tema de la fuerza y no le agarrábamos la mano, pero con paciencia pudimos terminar las dos calles", explicó la trabajadora. También mencionó que el grupo considera esta capacitación como una herramienta de inserción laboral para el futuro.

 

El referente de la UOCRA, Agustín Conturso, participó del acto y se refirió a la situación de las obras en la ciudad. El dirigente informó sobre el diálogo mantenido con el Intendente para dar continuidad a nuevos proyectos. "Estamos acá inaugurando para seguir con más proyectos que estuvimos hablando con el Intendente, son cosas muy buenas para la gente de la construcción", afirmó Conturso.

 

Desde la organización del proyecto confirmaron que las capacitaciones tendrán continuidad en otros barrios. El plan prevé que las mujeres que finalizaron esta etapa se incorporen a nuevos frentes de obra y se sumen más trabajadoras a las capacitaciones. "Nosotros vemos esto como una fuente de trabajo para un futuro, agradecemos a la UOCRA por darnos esta oportunidad de capacitarnos", concluyó Goroso.

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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