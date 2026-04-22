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Por Redacción Red43

"La escuela es para aprender, no para temer"

Frente a los recientes mensajes que generaron temor en escuelas, estudiantes de la Escuela N° 705 impulsaron una campaña de concientización sobre el impacto de este tipo de publicaciones.
Por Redacción Red43

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En medio de la preocupación por amenazas de tiroteos registradas en distintas escuelas de la provincia y del país, un grupo de alumnos de la Escuela N° 705 Néstor González Salvatierra decidió tomar la iniciativa y difundir un video con un mensaje de concientización.

 

La producción fue realizada y protagonizada por los propios estudiantes, quienes buscaron advertir sobre las consecuencias que pueden generar este tipo de mensajes, luego de que en los últimos días se replicaran escritos en baños escolares anunciando supuestos ataques.

 

Frente a este escenario, los alumnos eligieron intervenir desde su lugar, poniendo el foco en el impacto que pueden tener estos mensajes en la comunidad educativa. En el video, destacan consignas como “La salud mental también es parte de la educación” y “La escuela es para aprender, no para temer”.

 

El mensaje final apunta a repensar los mensajes que pretenden ser divertidos o "piolas", y que terminan por generar alarma en la comunidad educativa. 

 

 

R.G.

 

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