Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelServicio Meteorológico Nacional
22 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Taccetta se pronunció ante los despidos en el Servicio Meteorológico

Tras la notificación del cese de contratos de dos trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en Esquel, el intendente Matías Taccetta se solidarizó con el personal afectado y confirmó que iniciará las gestiones pertinentes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El escenario de recortes en dependencias nacionales alcanzó a la ciudad de Esquel con el despido de dos trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, quienes contaban con más de una década de trayectoria en la institución. Tras tomar conocimiento de la situación, el intendente Matías Taccetta se puso en contacto con los afectados y los representantes sindicales (ATE y UPCN) para iniciar las averiguaciones pertinentes y buscar una solución.

 

El jefe comunal hizo hincapié en la importancia crítica que posee este organismo para la ciudad. "Es un tema que nos preocupa, dado la importancia que tiene el servicio dentro del aeropuerto de Esquel. Existe el peligro de que no puedan bajar vuelos si no hay un informe emitido por el Servicio Nacional", explicó Taccetta.

 

Asimismo, resaltó que el valor del SMN trasciende la aeronáutica, siendo fundamental para el trabajo en el combate de incendios de interfaz, una tarea vital en nuestra zona que a menudo no recibe la visibilidad necesaria.

 

Taccetta reiteró su postura de ponerse al frente de los reclamos ante la pérdida de puestos laborales en organismos nacionales, tal como ocurrió anteriormente con el INTA, Vialidad Nacional, SENASA y Radio Nacional.

 

En este sentido, el intendente recordó cómo desde la Municipalidad se han brindado soluciones paliativas, como la cesión de espacios en el CAPEC para que los trabajadores de SENASA pudieran continuar sus tareas. "La defensa de cada uno de los puestos de trabajo la hacemos tanto en el sector privado como en el público nacional", afirmó.

 

Por último, el mandatario vinculó la situación laboral con la crisis que atraviesa el comercio de Esquel:

"El congelamiento de sueldos de los empleados del gobierno nacional hace que los trabajadores, a quienes habitualmente les sobraba dinero a fin de mes, hoy no les alcance para vivir. Esto afecta ampliamente a los comerciantes, porque gran parte de la economía local se movía a través del empleado público, y ahora no hay dinero circulante".

 

La gestión municipal continuará avanzando en las conversaciones con los sindicatos y los estamentos nacionales correspondientes, buscando revertir una decisión que, según advirtieron, complica no solo la vida de las familias afectadas, sino también el normal funcionamiento de un servicio estratégico para la región.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Regresaban a Esquel y casi quedan varadas por una autorización rechazada
2
 Accidente de tránsito en Esquel: un motociclista involucrado
3
 Horas de incertidumbre en Lago Puelo: Desplegaron operativo por desaparición en Laguna Huemul
4
 Incautan más de 18 kilos de cocaína que tenían como destino a la ciudad de Esquel
5
 “No tengas miedo, no te va a hacer nada malo”: su familia la dejó sola con un violento y terminó muerta
1
 El joven asesinado en Comodoro era el principal testigo en el juicio por el crimen de su hermano
2
 Torres destraba pagos de PAMI para CABIN: ingresaron 280 millones de pesos
3
 El gobernador Torres pidió la aplicación de la Ley Antimafia por los crímenes en Comodoro: “Quiero condenas ejemplares”
4
 Ciencia y Turismo: la Provincia acompaña las jornadas de Geoturismo en Esquel
5
 Cómo despidieron sus amigos a Rodrigo Nieves, asesinado hoy en Comodoro: “Vuela alto, turro”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -