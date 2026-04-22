Avance clave en la investigación por incidentes en escuelas de Esquel

En el marco de las investigaciones iniciadas por los diversos acontecimientos ocurridos durante las últimas horas en establecimientos educativos de Esquel, la Unidad Regional local informó un avance significativo en una de las causas. Durante la tarde noche del martes, personal de la División Policía de Investigaciones, con el apoyo de efectivos convencionales, llevó adelante un allanamiento que resultó en el secuestro de material de importancia para el expediente judicial.

Entre los elementos incautados se encuentran aparatos de telefonía móvil que serán sometidos a un análisis forense posterior, además de elementos de escritura y otros objetos de interés para el caso. La medida fue autorizada por la justicia tras el trabajo de los investigadores locales, quienes buscaban identificar a los responsables de los hechos que alteraron el normal funcionamiento de las instituciones educativas. El procedimiento se realizó con el objetivo de recolectar pruebas que permitan esclarecer la autoría y el contexto de estos incidentes.

E.B.W.