Olivia Conesa se clasificó para la final de los 100 metros llanos

Olivia Conesa no tiene techo. De hecho, ya está participando en las grandes ligas. Hoy en la serie más rápida de la prueba de los 100 metros llanos, la esquelense del Club Independiente Deportivo terminó segunda con 11seg 74cent, a sólo cinco centésimas de la chilena Ramírez, quien logró la mejor marca en la historia del torneo para la carrera más rápida, con el mismo tiempo de 11seg 69cent con el que la chubutense había establecido el récord nacional de U18 y U20 a mediados de marzo en el CENARD.

De esta manera, Olivia Conesa ratificó este miércoles ser una de las figuras del seleccionado U18 de la Confederación Argentina de Atletismo al comenzar su participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá con un segundo lugar en la segunda serie de los 100 metros llanos femenina, la más rápida de las tres que se realizaron este miércoles en el Estadio "Rommel Fernández Gutiérrez" de la capital panameña.

En el caso de la chilena, los 11seg 69cent le valieron este miércoles para lograr un nuevo récord de los Juegos Suramericanos de la Juventud.

Ramírez y Conesa definieron en la línea de llegada, mientras la brasileña Thayana Custodio llegó mucho más despegada con 12.14 en el tercer lugar y se quedó fuera de la final la gran candidata de la serie, Jeffrey Àngel de Guyana, quien apenas pudo marcar 12.48 para terminar cuarta.

La primera serie había sido ganada por la ecuatoriana Emly Román Pedraza con 12 segundos exactos, seguida por la paraguaya Jimena Sostoa Ruiz con 12.28 y la peruana Catalina Yzaga con 12.29, mientras otra argentina, Julieta Telias, terminó cuarta con 12.31 y se quedó fuera de la final de este jueves, en el noveno puesto de la clasificación general.

En tanto, la colombiana Dayana Tovar Toppin ganó la tercera serie, que debió repetirse dos veces, con el tiempo más lento de 12.34, escoltada por la panameña Alessandra Sarmales (12.36) y la paraguaya Naira Wiebe con 12.56.

Por lo tanto, para la final de este jueves prevista a las 13.35 hs de Argentina (11.35 hs en Panamá), clasificaron la chilena Roxana Ramírez, la argentina Olivia Conesa, la brasileña Thayana Custodio, la ecuatoriana Emly Román, la paraguaya Jimena Sostoa, la peruana Catalina Yzaga, la colombiana Dayana Tovar y la panameña Alessandra Sarmales.

Todo indica que habrá una clara lucha entre Ramírez y Conesa que, de acuerdo a los tiempos de este miércoles en semifinales, marcaron claras diferencias sobre el resto.

En tanto, el viernes desde las 14 de Argentina Olivia afrontará las semifinales de los 200 metros llanos y entre las 16.05 y 16.15 el Relevo 4x100 metros junto a Julieta Telias, Pía Cáceres y Paz Francucci.

Finalmente, la atleta de la Federación de Atletismo de Chubut cerrará su participación el sábado a las 15.20 con el Relevo de 4x400 metros, que tendrá una sola variante, la de Malena Coronel por Pía Cáceres (Conesa, Telias, Coronel y Francucci).