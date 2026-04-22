Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaServicio Meteorológico Nacional
22 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Tras los despidos, el SMN prepara un apagón informativo y un paro que impactará en vuelos

Las medidas de fuerza se concretarán el viernes 24 de abril. Habrá siete horas sin datos oficiales del clima y advierten posibles complicaciones en la actividad aérea.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) escala y tendrá nuevas consecuencias en los próximos días, luego de los 140 despidos confirmados y el anuncio de cierre de estaciones meteorológicas. A partir de estas decisiones, trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) avanzarán con medidas que se harán sentir el viernes 24 de abril.

 

La principal acción será un apagón informativo que dejará sin difusión de datos meteorológicos durante siete horas, entre las 5 y las 12. En ese lapso no se emitirán pronósticos ni alertas a través de los canales oficiales, incluyendo plataformas digitales y redes sociales del organismo.

 

En paralelo, ATE confirmó un paro nacional en todas las dependencias del SMN para esa misma jornada, lo que profundizará el impacto de la protesta. Desde el sindicato sostienen que la reducción de personal afecta áreas importantes y podría limitar la capacidad de respuesta ante fenómenos como tormentas intensas, vientos fuertes o caída de granizo.

 

Además, advirtieron que las medidas podrían tener consecuencias en la actividad aérea. Según indicaron, la información que provee el organismo es esencial para la seguridad operativa, por lo que su interrupción podría afectar la frecuencia de vuelos y los sistemas de prevención de incidentes.

 

El conflicto se intensificó en las últimas horas tras la notificación de despidos a trabajadores, muchos de ellos bajo modalidades contractuales que el gremio considera precarias. En ese contexto, no descartan nuevas acciones si no hay una revisión de las decisiones adoptadas.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Corte de energía programado: ¿Qué sectores de Esquel se verán afectados este miércoles?
2
 Thiago "El Metálico" Chávez mantiene su invicto y lanza un desafiante mensaje a la categoría de los 77kg
3
 El Arroyo Esquel vuelve a fluir tras la nevada
4
 Esquel se prepara para la 4ª edición de la Fiesta del Hongo
5
 Corte de tránsito en Ruta 71: Interrumpen la circulación por rotura de una cañería de gas
1
 “Ahí lo tenés al…: Santiago Maratea se filmó manejando usando el celular y le quitarán la licencia
2
 Escándalo por drogas y servicios sexuales en Europa que involucra a futbolistas y pilotos de Fórmula Uno
3
 Con un cráneo de dos centímetros encuentran restos del “abuelo de los lagartos”: vivió hace 70 millones de años
4
 Se viene la Segunda Fiesta del Hongo en Esquel
5
 Doble crimen en Comodoro: identifican al hombre y crece la hipótesis de un ajuste de cuentas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -