Tras los despidos, el SMN prepara un apagón informativo y un paro que impactará en vuelos

El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) escala y tendrá nuevas consecuencias en los próximos días, luego de los 140 despidos confirmados y el anuncio de cierre de estaciones meteorológicas. A partir de estas decisiones, trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) avanzarán con medidas que se harán sentir el viernes 24 de abril.

La principal acción será un apagón informativo que dejará sin difusión de datos meteorológicos durante siete horas, entre las 5 y las 12. En ese lapso no se emitirán pronósticos ni alertas a través de los canales oficiales, incluyendo plataformas digitales y redes sociales del organismo.

En paralelo, ATE confirmó un paro nacional en todas las dependencias del SMN para esa misma jornada, lo que profundizará el impacto de la protesta. Desde el sindicato sostienen que la reducción de personal afecta áreas importantes y podría limitar la capacidad de respuesta ante fenómenos como tormentas intensas, vientos fuertes o caída de granizo.

Además, advirtieron que las medidas podrían tener consecuencias en la actividad aérea. Según indicaron, la información que provee el organismo es esencial para la seguridad operativa, por lo que su interrupción podría afectar la frecuencia de vuelos y los sistemas de prevención de incidentes.

El conflicto se intensificó en las últimas horas tras la notificación de despidos a trabajadores, muchos de ellos bajo modalidades contractuales que el gremio considera precarias. En ese contexto, no descartan nuevas acciones si no hay una revisión de las decisiones adoptadas.

R.G.