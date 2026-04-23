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23 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut fijó un salario docente mínimo de $800.000

El aumento promedio será del 2,9% y apunta a mejorar los sueldos iniciales, en medio de tensiones con los gremios.
Por Redacción Red43

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El Gobierno de Chubut avanzó por decreto con una recomposición salarial para el sector docente que establece un salario mínimo de $800.000 para el cargo de maestro de grado. La medida fue confirmada por el ministro de Educación, José Luis Punta, quien indicó que el incremento promedio será del 2,9%.

 

Según explicó el funcionario, el nuevo esquema toma como base la última propuesta presentada en paritarias e incorpora modificaciones surgidas durante el diálogo con los gremios. El aumento incluye una suba del 1,2% al salario básico, un adicional por zona patagónica y la generalización del ítem por profesionalidad docente, lo que impactará en una gran parte del sector.

 

Punta remarcó que la decisión busca fortalecer principalmente los salarios iniciales. 

 

El ministro defendió la decisión oficial y aseguró que la propuesta salarial “nunca fue solo del 1,2%”, sino que contempla un esquema integral con piso garantizado y progresión por antigüedad. Además, subrayó que el incremento fue definido en función de las posibilidades financieras de la provincia, teniendo en cuenta el peso que los salarios docentes tienen en el presupuesto.

 

Mientras continúan las discusiones, el Gobierno anticipó que podría convocar a una nueva reunión paritaria en los próximos días, con el objetivo de acercar posiciones y avanzar en un acuerdo con los representantes del sector.

 

 

 

 

R.G.

 

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