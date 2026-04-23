Tras un hecho de vandalismo, restituyeron el busto de San Expedito en El Bolsón

La restitución del busto de San Expedito en El Bolsón se llevó adelante luego de que la imagen fuera vandalizada meses atrás.

El acto, encabezado por el intendente Bruno Pogliano, se realizó en la plazoleta ubicada en calle Güemes y Andén, donde la figura había sido colocada originalmente en 2024.

Espacio reconstruido

Durante la ceremonia, Pogliano remarcó que la reinstalación de la imagen busca recuperar un lugar pensado para la reflexión y la oración. “Nos encontramos volviendo a colocar esta imagen luego de que haya sido vandalizada”, expresó.

El busto había sido instalado en el año 2024 como parte de una intervención urbana que buscaba generar un punto de encuentro. Sin embargo, el daño sufrido obligó a su reconstrucción y reposición.

En ese marco, el intendente cuestionó los hechos de violencia contra bienes públicos y sostuvo que “nunca romper, nunca la agresión, nunca la violencia es el camino”, en un mensaje que vinculó también con la necesidad de fortalecer el diálogo social.

Mensaje político en un contexto simbólico

El acto tuvo además una carga simbólica particular. Pogliano hizo referencia al mensaje de paz y unidad promovido por el papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento, y planteó que ese espíritu debe trasladarse a la vida local. “Que esa luz vuelva a iluminar El Bolsón y que nos volvamos a encontrar”, señaló.

El jefe comunal también dejó en claro que, ante nuevos ataques, el municipio volverá a reponer el monumento. “Si alguien quiere volver a vandalizar esta imagen, volveremos a colocar una nueva”, afirmó.

Qué representa San Expedito

San Expedito es considerado, según la tradición católica, el patrono de las causas urgentes. Habría sido un militar romano que decidió convertirse al cristianismo y fue ejecutado en el año 303.

Su figura está asociada a la resolución de situaciones difíciles o inmediatas, lo que explica la devoción popular que mantiene en distintos puntos del país. Su imagen se vincula con pedidos personales y momentos de incertidumbre.

Entre la fe y el centenario

La reposición del busto se da en el marco del centenario de El Bolsón, un contexto que desde el municipio se utiliza para reforzar la identidad y el valor del patrimonio.

En una publicación posterior en redes sociales, Pogliano sostuvo que “lo que se construye con amor, se defiende con respeto” y remarcó que los espacios públicos “son de todos”.

O.P.