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Por Redacción Red43

Selva sobre La Hoya: "Dependemos mucho de ese atractivo"

La Cámara de Comercio apunta a mejorar el diálogo con la concesionaria de La Hoya para potenciar la actividad comercial durante el invierno.
Por Redacción Red43

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El presidente de la Cámara de Comercio del Oeste del Chubut, Claudio Selva, se refirió al trabajo que se viene realizando de cara a la próxima temporada y remarcó la necesidad de articular acciones entre el sector público, el comercio y la empresa concesionaria del centro de esquí.

 

“Más que nada ahora el diálogo que se está buscando, ya sea en lo municipal o a nivel comercial, es con la empresa que tiene la concesión del cerro, porque dependemos mucho de ese atractivo, y con el municipio para estar alineados los tres en una estrategia para que sea la temporada lo más eficiente posible”, sostuvo.

 

Selva también destacó el intercambio con otras cámaras de la región, como las de Trevelin y Comodoro Rivadavia, que permitió sumar herramientas para analizar la situación del sector. “De esa reunión salieron algunas cosas, como por ejemplo el tema de la encuesta que lo hizo primero Comodoro, y nosotros de ahí copiamos la idea para poder convalidar lo que veníamos trabajando. También nos aportó más información que tal vez no teníamos tan presente”, explicó.

 

En ese marco, advirtió sobre cambios en las modalidades de comercialización turística que impactan en la economía local. “Con Trevelin se quiere plantear el tema de que, previendo el cambio de hábitos de algunas empresas turísticas, sobre todo de Bariloche y Bolsón, combatir una amenaza que es la forma en que están vendiendo el producto tulipanes”, indicó. Y agregó: “Lo hacen con un colectivo de dos pisos que va derecho al atractivo, le dan una vianda en el camino y luego cuando se sacan las fotos, los suben y los mandan de vuelta para Bariloche. Entonces no hay consumo local, no se contrata infraestructura local, ni mano de obra local”.

 

Frente a este escenario, el dirigente subrayó la importancia de hacer cumplir las normativas vigentes para fortalecer la economía regional. “Hay leyes y ordenanzas vigentes que, si se cumplen, permitirían que se trabaje más con los guías locales, con el transporte local, con los gastronómicos locales y los alojamientos”, afirmó.

 

Por último, destacó el vínculo con distintas localidades del oeste chubutense y el trabajo conjunto entre cámaras. “Nosotros como CAMOCH tenemos dos cámaras apadrinadas que son las de El Maitén y Epuyén, también tenemos buen diálogo con otras localidades y estamos gestando nuevas”, señaló, al tiempo que recordó que situaciones como los incendios del verano obligaron a cada comunidad a responder según su realidad.

 

 

 

R.G.

 

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