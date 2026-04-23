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Por Redacción Red43

Impulsan ampliar el alcance del matadero de Gobernador Costa para abaratar costos

Claudio Selva de CAMOCH asegura que la medida mejoraría la logística y permitiría fortalecer el vínculo directo entre productores y carnicerías de la región.
Por Redacción Red43

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El presidente de la Cámara de Comercio del Oeste del Chubut, Claudio Selva, se refirió al avance de las gestiones para ampliar el radio de influencia del matadero de Gobernador Costa, una medida importante para el sector cárnico regional.

 

“Ese pedido va en buen camino, ya hoy casualmente tenemos una reunión con el Gobernador por la tarde, donde se le va a acercar una nota firmada por el Intendente de Gobernador Costa, la Cámara de Comercio y el Intendente de Esquel, donde se le solicita que ya terminen de hacerse las gestiones para que se extienda el radio de influencia del matadero”, explicó.

 

Actualmente, gran parte del abastecimiento de carne proviene de otras zonas. “Principalmente en lo que es la zona de Dolavon, 28 y Viedma. Esos son como los principales proveedores de carne de la región nuestra”, indicó Selva.

 

En ese contexto, el dirigente remarcó los beneficios que traería la ampliación del matadero local. “En principio, cuestiones logísticas, costos logísticos, los productores que están acá ya no tienen que trasladar el animal hasta la costa, sino que lo pueden hacer acá a 150 kilómetros”, sostuvo.

 

Además, destacó que la medida permitiría mayor flexibilidad para pequeños productores y comercios. “Si sos un productor chico y tenés que llevar 4 o 3 animales, tal vez lo llevas con un carro y después con una cámara pequeña te traes las medias”, explicó.

 

Selva también subrayó que esto abriría nuevas posibilidades comerciales: “Se permite hacer otro tipo de negociaciones… tal vez una carnicería pequeña puede arreglar directamente con el productor”. En ese sentido, agregó que los tiempos del sector productivo y comercial son distintos, lo que podría favorecer acuerdos más adaptados a cada realidad.

 

La iniciativa busca fortalecer la economía regional, reducir costos y fomentar un circuito más directo entre producción y consumo dentro del oeste chubutense.

 

 

 

R.G.

 

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